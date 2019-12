« Donner aux enfants la chance de penser une Afrique différente »

Né à Bafoussam, troisième ville du Cameroun où il a grandi, Jules Nzietchueng se remémore comme si c'était hier cette fin d'année où sa maman l'a amené pour une fête à l'École française. Grand fan du Père Noël, le petit Jules ne s'est pas fait prier, ravi qu'il était de pouvoir enfin voir en vrai le Père Noël. Mais voilà qu'arrivé sur place, il a crié de peur et a pleuré à chaudes larmes à la vue du personnage qui faisait office de Père Noël. « Sur le chemin de la maison, j'ai dit à ma maman que ce papa Noël était trop maigre et ne faisait pas bien ho ho ho comme le papa Noël de la télé », dit-il. Et d'ajouter que le masque blanc et le sapin en plastique avaient fini de renforcer le doute sur l'authenticité de ce papa Noël. Dans la foulée, le voilà qui demande pourquoi il n'y a pas de maman Noël. Ce à quoi sa maman a répondu par un sourire en disant que ce serait une bonne idée d'histoire. Des années plus tard, à treize ans et demi, voilà que le petit Jules arrive en France, notamment en Lorraine. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Qu'il y a Saint-Nicolas qui est différent de son papa Noël de la télé. Puis, il constate qu'en Italie, il y a une dame qu'on appelle « La Befana » ; qu'en Russie, il y a une vieille maman qu'on appelle la Babouchka. À chaque fois, ce sont des personnages qui ramènent des cadeaux aux enfants sages. Il s'est alors dit : pourquoi l'Afrique serait-elle absente de cette mosaïque de personnages....