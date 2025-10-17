Donald Trump va rencontrer Xi Jinping dans deux semaines-TV

Donald Trump va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, a annoncé le président américain vendredi sur la chaîne télévisée Fox Business.
Le projet d'imposer des droits de douane de 100% sur les marchandises en provenance de Chine ne serait pas tenable, a-t-il ajouté.
"Ce n'est pas tenable, mais c'est le chiffre", a dit Donald Trump lors de l'entretien. "Ils m'ont forcé à faire cela."
(Rédigé par Doina Chiacu et Susan Heavey ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)
