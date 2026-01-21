Donald Trump dit qu'il pourrait n'y avoir qu'un seul candidat à la tête de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donald Trump a déclaré à CNBC qu'il aimerait garder Kevin Hassett dans son rôle actuel. Rick Rieder, de BlackRock, a été impressionnant lors de l'entretien, a dit Donald Trump.

Donald Trump devrait bientôt annoncer le nom du candidat.

(Ajout de citations et de détails à partir du paragraphe 3) par Steve Holland

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'il était sur le point de choisir le nouveau président de la Réserve fédérale, ajoutant qu'il aimait l'idée de maintenir le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, à son poste actuel.

"Nous ne sommes plus que trois, mais nous ne sommes plus que deux. Et je peux probablement vous dire que nous n'en sommes plus qu'à un dans mon esprit", a-t-il déclaré à CNBC à Davos, lorsqu'on lui a demandé qui remplacerait l'actuel président Jerome Powell, fréquemment la cible de l'ire de Donald Trump.

Interrogé sur Kevin Hassett, Donald Trump a répondu: "J'aimerais en fait le garder là où il est, si vous voulez connaître la vérité. Je ne veux pas le perdre. Il est tellement bon à la télévision."

Donald Trump a déclaré que les trois candidats étaient tous bons, ajoutant que le responsable des investissements obligataires de BlackRock, Rick Rieder, avait été "très impressionnant" lors de son entretien.

Les deux autres candidats nommés par Donald Trump et ses principaux collaborateurs sont le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh. Mardi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que Donald Trump avait réduit le nombre de candidats à quatre.

Donald Trump a de nouveau critiqué Jerome Powell pour avoir attendu trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt et pour sa direction générale de la Fed.

Interrogé sur l'éventualité d'une candidature de Scott Bessent, Donald Trump l'a qualifié de fantastique, mais a répété que le chef du Trésor souhaitait rester à son poste actuel. Scott Bessent avait déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une décision concernant le prochain président de la Fed soit prise peu avant ou après le sommet de Davos.

Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait un président de la Fed semblable à l'ancien président Alan Greenspan. Il a déclaré qu'il ne considérait pas qu'une forte croissance économique était nécessairement inflationniste ou qu'elle nécessitait des hausses de taux d'intérêt, et il s'est insurgé contre la réactivité des marchés.

"Autrefois, lorsque la conjoncture était bonne, on annonçait de bons chiffres et le marché boursier montait. Aujourd'hui, les marchés boursiers s'effondrent à chaque fois parce qu'ils pensent que tout le monde va augmenter les taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Alan Greenspan s'est joint à d'autres anciens hauts fonctionnaires des finances pour condamner le lancement par l'administration Trump d'une enquête criminelle contre Jerome Powell.

Scott Bessent et Donald Trump ont critiqué Jerome Powell pour sa gestion de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Plus récemment, le ministère de la justice a adressé à Jerome Powell une citation à comparaître liée à la rénovation du siège de la Fed.

Jerome Powell a déclaré que la menace de poursuites pénales était une conséquence du fait que la Fed fixe les taux d'intérêt en fonction de sa meilleure évaluation de ce qui sert le public, plutôt que de suivre les préférences du président.

Donald Trump a nommé Jerome Powell à ce poste en 2017 et l'ancien président Joe Biden l'a reconduit dans ses fonctions.

Donald Trump a déclaré que la vie de Jerome Powell "ne sera pas très heureuse" s'il décide de terminer son mandat à la Fed, qui court jusqu'en 2028, au lieu de démissionner en mai, date à laquelle son mandat de président prend fin. Jerome Powell est resté très discret sur ses projets.

"Je pense qu'il veut partir", a déclaré Donald Trump. "Nous le saurons. S'il reste, il reste."