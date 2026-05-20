Donald Trump assistera au sommet du G7 en France

(Actualisé avec nouvelle source)

Le président américain Donald Trump assistera au sommet du G7 prévu mi-juin à Evian-les-Bains, en France, a déclaré mardi un responsable de la Maison blanche.

Le locataire de la Maison blanche veut notamment discuter des liens entre l'aide américaine et le commerce, promouvoir l'adoption d'outils d'intelligence artificielle (IA) développés par les Etats-Unis, ainsi que de la réduction de l'emprise de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques, a indiqué le site d'information Axios, qui a été le premier à rapporter l'annonce.

Les dirigeants des pays du Groupe des Sept - France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Japon, Allemagne et Canada - se retrouvent du 15 au 17 juin dans les Alpes.

Ces dates permettent à Donald Trump de fêter son 80e anniversaire en grande pompe à la Maison Blanche le 14 juin.

Les relations entre Donald Trump et plusieurs membres du G7 se sont détériorées ces derniers mois, notamment depuis l'offensive israélo-américaine contre l'Iran qui a débuté fin février.

(Bo Erickson à Washington, Christian Martinez à Los Angeles et Ryan Patrick Jones à Toronto; version française Camille Raynaud)