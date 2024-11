information fournie par So Foot • 31/10/2024 à 23:50

Don du Real Madrid, joueuses de Valence… les clubs espagnols solidaires face aux inondations

Comment dit-on « l’union fait la force » en espagnol ?

Depuis mardi, le sud-est de l’Espagne est sinistré à cause de violentes inondations. Plus de 150 personnes sont décédées et toute assistance est évidemment bonne à prendre. Face à une telle catastrophe naturelle, les clubs de foot espagnols ont justement décidé d’aider leurs compatriotes.…

EL pour SOFOOT.com