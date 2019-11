Dominique Bourg : « Je présente toutes mes excuses au Point »

Précisons-le d'emblée : la lecture du Marché contre l'humanité (PUF) de Dominique Bourg nous a fait sortir de nos gonds. Le philosophe franco-suisse y écrit, à propos du réchauffement climatique, que « la grande presse continue à dispenser des élucubrations en la matière », avant de citer, pour « preuves », des « dossiers climatosceptiques publiés par les hebdomadaires Le Point et Valeurs actuelles à l'été 2019 ». Dossier climatosceptique dans Le Point de cette année ? Nous avions bien consacré en juin une couverture à l'écologie et à la science, mais à l'intérieur du dossier, on pouvait retrouver un article expliquant que les scénarios du Giec étaient sans doute trop optimistes, accompagné d'un « débunkage » de trois arguments climatosceptiques classiques.Voilà qui nous a encore plus motivés pour rencontrer Dominique Bourg, professeur honoraire à l'université de Lausanne et tête de liste Urgence Écologie aux élections européennes (1,82 % des suffrages). Fair-play, ce proche de Nicolas Hulot a immédiatement reconnu sa « bévue ». Puis il s'est expliqué sur son rapport au progrès, et ses liens avec des pratiques pseudo-scientifiques comme la biodynamie ou le chamanisme. Entretien très sceptique avec une tête pensante de l'écologie, mais qui s'est effectué dans un bon climat.Le Point : Dans Le Marché contre l'humanité, vous évoquez des « dossiers climato-sceptiques publiés par les hebdomadaires Le...