Doit‑on se préparer à une Troisième Guerre mondiale ?

(Crédits: Unsplash - Mohammed Ibrahim)

Alors que l'opération « Epic Fury » frappe l'Iran depuis le 28 février 2026, la multiplication des conflits armés marque la fin d'une certaine idée de la dissuasion. De l'Ukraine à Gaza, du Caucase au Moyen-Orient, quelque chose s'est déréglé dans l'architecture de sécurité qui empêchait depuis 1945 le retour des guerres de conquête. Non pas une Troisième Guerre mondiale identique aux deux premières, mais quelque chose de potentiellement plus insidieux : une mise en série de conflits que plus personne ne semble en mesure de contenir.

Depuis 1945 et le premier usage des explosifs nucléaires, une conviction a structuré la pensée stratégique occidentale : l'existence de ces « armes absolues » rend impensable toute guerre de conquête entre grandes puissances, rendant inviolable le territoire des États dotés de l'arme nucléaire. Ces derniers ne pouvaient donc plus s'affronter qu'indirectement, dans des guerres limitées, dont l'intensité n'atteindrait jamais la violence hyperbolique des deux premiers conflits mondiaux.

Pourtant, cette certitude s'est fissurée. En envahissant l'Ukraine, un pays dont elle avait pourtant garanti l'indépendance et la sécurité dans le cadre du mémorandum de Budapest en 1994, la Russie a utilisé son arsenal atomique comme bouclier (sans risquer d'implication directe des États-Unis) pour mener une guerre de conquête conventionnelle. Cette invasion russe a provoqué une profonde perturbation des mécanismes de dissuasion, dont les conséquences n'ont peut-être pas été pleinement diagnostiquées.

Un seuil qui s'est déplacé

L'étendue de ce qu'il est possible de faire sous « la voûte nucléaire », sans en provoquer l'effondrement, s'est considérablement accrue. La guerre d'Ukraine a démontré qu'un affrontement conventionnel de haute intensité, poursuivant des objectifs d'annexion territoriale explicites, pouvait se dérouler sans que la menace nucléaire soit activée ni par l'agresseur pour protéger ses gains ni par les États soutenant la défense ukrainienne pour y mettre fin.

La notion de « seuil » nucléaire, telle que théorisée en 1960, supposait une ligne précise au-delà de laquelle la guerre atomique devenait certaine. Depuis la guerre d'Ukraine, cette notion ne peut plus être comprise de façon stricte. Dans la réalité, en effet, les comportements obéissent à des mécanismes plus complexes : il existe une zone d'incertitude, un espace intermédiaire où un nombre indéfini d'actes hostiles restent possibles sans pour autant mener automatiquement à l'escalade ultime.

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En d'autres termes, on constate une élévation du seuil à partir duquel le comportement de certains acteurs devient intolérable. Et c'est précisément cette élévation qui ouvre une fenêtre d'opportunité aux puissances « révisionnistes », c'est-à-dire souhaitant modifier les règles du système à leur avantage.

Par exemple, en utilisant la force pour annexer de nouvelles provinces, et faire fi d'un principe cardinal des Nations unies : l'intangibilité des frontières. Selon ce principe clé, les frontières ne peuvent être modifiées par la force et toute modification de leur tracé ne peut être fait que selon des limites administratives intérieures déjà existantes. Ce principe a notamment été appliqué lors des décolonisations et de la fin de l'URSS. Il n'avait connu que de rares exceptions en soixante-dix ans (le Tibet acquis par la Chine en 1950, le Cachemire, la frontière entre les deux Corées, les guerres israélo-arabes, Chypre-Nord).

Le retour des guerres de conquête

Nous voyons ici se dessiner le risque le plus sérieux : non pas une Troisième Guerre mondiale déclarée sciemment par une puissance ou un groupe de puissances, entraînant une guerre atomique totale, mais une multiplication de conflits conventionnels simultanés épuisant les capacités et la volonté de réaction américaines que l'on pourrait appeler guerre mondiale « sous le seuil » (c'est-à-dire ne provoquant pas, dans un premier temps, d'utilisation d'armes nucléaires).

Depuis cinq ans, les ruptures les plus significatives sont le fait des puissances nucléaires elles-mêmes. La Russie a tenté de soumettre l'Ukraine par une offensive-éclair et d'annexer formellement cinq provinces, avant de s'installer dans une guerre d'usure aux conséquences durables pour l'ordre européen. Israël, puissance nucléaire non déclarée, a répondu à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 par des opérations militaires d'une ampleur inédite à Gaza, au Liban, en Syrie, contre les houthistes du Yémen et, enfin, contre l'Iran, selon sa doctrine de « réponse disprortionnée ». Enfin, les États-Unis, loin d'être spectateurs de la dérégulation du système, en sont devenus l'un des agents : l'opération en Iran a été lancée sans mandat onusien ni consultation du Congrès et Washington menace ouvertement des membres de l'Otan, sapant ainsi les institutions qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Le garant de l'ordre précédent, las de contribuer au financement de l'alliance, a ainsi lancé une réforme brutale qui en perturbe l'architecture et menace de la faire vaciller.

D'autres conflits, sans faire intervenir d'arsenal nucléaire, ont été lancés non sans corrélation avec ces affrontements. En septembre 2020, l'Azerbaïdjan lance sa première offensive victorieuse sur l'Arménie, menant progressivement à la disparition de la République d'Artsakh et à l'exil de plus de 100 000 Arméniens, sans que la communauté internationale parvienne à empêcher cet exode. À ce conflit s'ajoutent les guerres entre le Cambodge et la Thaïlande, entre l'Inde et le Pakistan ou entre le Pakistan et l'Afghanistan. Autant de situations qui montrent que le retour des guerres locales restreintes n'était pas un accident, mais une tendance lourde, venant s'ajouter aux luttes insurrectionnelles des décennies précédentes.

Certes, ces guerres n'ont pas toutes amené des changements de frontière importants, mais ni les États-Unis ni ses compétiteurs stratégiques ne sont en mesure de les réguler tous à la fois. Les États-Unis pouvaient autrefois rééquilibrer l'ensemble des régions et des tensions par une intervention extérieure (traditionnellement appelée offshore balancing), mais la multiplication des situations d'urgence et des conflits ne leur permettent plus, à budget égal, d'agir suffisamment. La multiplication des conflits montre que cela est devenu beaucoup plus difficile. Cela laisse donc une marge de manœuvre bien plus importante aux acteurs locaux pour modifier le rapport qu'ils entretiennent avec leurs voisins.

La Russie, en particulier, a démontré aux autres puissances révisionnistes que les sanctions économiques pouvaient être absorbées, que l'effort de guerre occidental avait des limites industrielles et politiques réelles, et que la protection nucléaire offrait une marge d'action conventionnelle bien plus large qu'on ne le pensait. Tout ceci constitue une « incitation », au sens précis que donne à ce terme la théorie des jeux (une hausse de la récompense pour une action, ou bien une réduction du risque), à utiliser la force pour remodeler son territoire et les équilibres entre puissances. Jusqu'à remettre en cause la nature même du système international ?

Quand les conflits menacent de fusionner

Raymond Aron, dans les Guerres en chaîne, paru en 1951, avait relevé que les stratèges américains de l'immédiat après-guerre n'avaient envisagé que deux scénarios : la paix armée sans affrontement direct ou la guerre totale à déclenchement nucléaire. Selon lui, ils en omettaient une troisième, les « guerres chaudes limitées », comme la guerre de Corée, lancée en 1950, qui avait pris par surprise l'Amérique.

Cependant, malgré les pertes terribles qu'elles occasionnèrent parfois, aucune de ces « guerres chaudes » ne dégénéra en conflit impliquant deux coalitions intervenant directement. Les interventions extérieures, comme celle de l'Union soviétique et de la Chine en faveur du Vietnam du Nord, se devaient d'être discrètes, ou bien de se cantonner à une aide défensive, destinée à protéger l'intégrité des frontières de l'allié.

La dissuasion nucléaire avait donc jusque-là permis de confiner les guerres locales au territoire des États concernés. Mais les conflits multiples, distribués, intenses, sans front unique, auxquels nous assistons sans pouvoir les arrêter, ont à présent pris une telle ampleur qu'une possibilité s'est ouverte : celle de la création d'une chaîne de conflits intégrée (ou plus précisément d'une concaténation), où l'ensemble des « guerres chaudes locales » produisent un seul et même conflit incontrôlable, sur le modèle des guerres mondiales du XXe siècle.

Pour prendre une métaphore tirée du domaine de l'électricité, pendant la guerre froide (1947-1991, ndlr) et la période de monopole de puissance américain, les conflits fonctionnaient en dérivation sur le circuit international. Chacun pouvait éclater ou s'éteindre indépendamment des autres, sans perturber le système dans son ensemble. Un court-circuit sur un point n'affectait pas le reste.

Notre époque est peut-être en train de les réinstaller en série : les conflits sont désormais connectés les uns autres autres, de sorte que chaque nouveau foyer de tension amplifie les précédents et accroît la charge pesant sur l'ensemble du circuit.

Quel ordre pour éviter l'emballement ?

Qu'adviendrait-il alors si un nombre important de conflits s'installait en série ? Aucune puissance ne serait en mesure de réguler les conflits locaux par une projection de puissance suffisante.

Conçue théoriquement pour conduire deux guerres majeures simultanément, l'armée américaine ne peut, dans les faits, en mener qu'une seule à pleine intensité. Les États-Unis paient ici une des conséquences de leur prééminence mondiale : ils doivent être forts sur tous les théâtres à la fois, quand chacun de leurs adversaires n'a qu'à dominer sa propre région.

Cette asymétrie structurelle est au cœur du risque de mise en série des conflits : une seule crise supplémentaire, à Taïwan, dans le Golfe ou dans le sous-continent indien, suffirait à placer Washington en situation de surcharge stratégique, c'est-à-dire dans l'incapacité de contenir simultanément tous les foyers de tensions.

L'Europe, encore indécise sur la direction à prendre, entre fidélité au lien transatlantique et autonomie stratégique, n'est pas assez unie pour remplacer les États-Unis. La Chine, quant à elle, malgré sa montée en puissance incontestable, est à la fois privée des moyens (flotte de haute mer, bases à l'étranger en nombre suffisant) et de la volonté d'intervenir dans les conflits (sa discrétion dans le conflit en Iran montre qu'elle préfère voir les problèmes liés à son approvisionnement en hydrocarbures réglés par d'autres, à moindres frais pour elle).

Or, un monde sans puissance régulatrice serait un monde où la dérégulation de la dissuasion pourrait finir de produire ses effets : la création d'un chapelet de conflits qui signerait peut-être le retour aux formes de violence hyperbolique des deux premiers conflits mondiaux. Une fois enclenchée, cette violence incontrôlée pourrait mettre en danger la sécurité des États nucléaires eux-mêmes. On se rapprocherait ainsi des conditions d'une utilisation des armes de destruction massive, non pas en début de conflit comme on le pense souvent, mais après l'installation dans un état de violence durable.

La fin de la « nation indispensable » est inscrite dans le rééquilibrage entre les PIB des grandes puissances. Le système international est incontestablement en train de basculer vers un autre modèle. Mais celui-ci peut prendre deux formes très différentes : soit il sera plus distribué et polycentré, ce que le politiste Jean Baechler nommait le monde « oligopolaire », soit il s'agira d'un nouveau système bipolaire organisé autour de Washington et de Pékin. Reste à savoir si, dans la période intermédiaire, le monde sera à l'abri d'un dérèglement de la dissuasion et de la maîtrise des conflits, qui lui ferait connaître à nouveau un épisode de violence incontrôlé semblable à celui de 1914-1945.

Une politique de sécurité passive, fondée sur la seule existence d'arsenaux nucléaires et d'alliances défensives, ne suffit plus à protéger les démocraties. Il leur faut donc contribuer, par leur réaffirmation, à bâtir de nouveaux mécanismes de régulation capables de maintenir les conflits en dérivation, c'est-à-dire de les empêcher de fusionner. Cela suppose non seulement de restaurer des normes partagées sur l'usage de la force, mais aussi de construire un nouveau régime de sécurité, fondé sur des équilibres de puissance régionaux capables de fonctionner sans dépendre d'un seul garant de plus en plus erratique.

Auteur: Antony Dabila - Relations internationales, Sciences Po

Cet article est issu du site The Conversation