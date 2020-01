Docu télé Arte : Namibie, là où Héréros et Namas faillirent disparaître

Lorsque l'on parle des empires coloniaux d'Afrique, l'Allemagne n'est pas vraiment la première nation à laquelle on pense. Pourtant, elle a marqué de son sceau un terrible événement, considéré par les historiens comme le premier génocide planifié du XXe siècle : celui des communautés héréros et namas, dans le Sud-Ouest africain devenu la Namibie.Que s'est-il vraiment passé dans cette possession allemande ?À partir de 1904, 85 000 personnes sont abattues, empoisonnées ou contraintes à mourir de soif dans le désert. Privés de leurs terres et de leur bétail, les Herero s'étaient révoltés en 1904 contre les Allemands, faisant une centaine de morts parmi les colons. Envoyé pour mater la rébellion, le général allemand Lothar von Trotha a ordonné leur extermination. Les Nama, qui s'étaient soulevés un an plus tard, ont subi le même sort. Le massacre est intervenu vingt ans après la mainmise de l'Allemagne sur le protectorat du Sud-Ouest africain qui lui a été donné lors de la conférence qui a présidé au découpage de l'Afrique entre puissances européennes.C'est sur cette histoire que revient le documentaire La Namibie, histoire d'une colonie allemande*, de la réalisatrice Christel Fomm. Diffusé sur Arte ce mardi 6 janvier à 23 h 30, le film conte un pan de l'histoire du pays peu connu, par la suite sous protectorat sud-africain jusqu'à son indépendance en 1990.Lire aussi : La Namibie récupère des ossements de Herero et de Nama...