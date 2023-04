Dix ans après la fermeture des hauts-fourneaux de Florange : quel bilan ?

En empruntant l'autoroute A30 depuis Metz pour rejoindre Florange, impossible de ne pas remarquer la monumentale silhouette des hauts-fourneaux d'ArcelorMittal, qui se découpe austère dans le creux de la vallée. Cinquante hectares de terrain à l'abandon, gigantesque entrelacs de tuyaux grignotés par la rouille et de bâtiments aux façades effritées. Cela fait désormais dix ans que le gaz a été coupé au sein des tours P6 et P3, les deux derniers hauts-fourneaux de l'usine. C'était le 24 avril 2013, une date qui signait la fin de plus de vingt mois de conflit social et la fin de toute sidérurgie liquide dans le bassin lorrain.

Mais si ArcelorMittal a stoppé sa production d'acier liquide dans la vallée, le géant indien de la sidérurgie y a maintenu d'autres activités. « Le site de Florange est spécialisé dans les produits à haute valeur ajoutée », détaille Matthieu Jehl, directeur général d'ArcelorMittal France, « il dispose d'une dizaine de lignes de production qui transforment les brames d'acier coulées à Dunkerque en produits finis qui serviront à l'industrie automobile et à l'industrie de l'emballage ». Les plaques d'acier qui sortent des entrailles de l'usine sont notamment utilisées par les constructeurs pour réaliser le squelette des voitures : toit, capot, portière ; une autre partie sert à la fabrication des boîtes de conserve du secteur alimentaire. « Florange est un site tourné vers l'excellence », insiste le

