Distribution de gaz: la CGT craint des réductions d'effectifs chez GRDF

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La CGT, premier syndicat du distributeur de gaz GRDF, craint des réductions de postes massives dans les années à venir, en raison des économies demandées à l'entreprise, alors que le nombre d'abonnés au gaz diminue de manière tendancielle.

L'organisation a appelé à une journée de grève le 5 novembre prochain avec des débrayages de deux heures minimum.

Le syndicat s'élève contre un "plan de performance économique jamais vu", en raison d'une augmentation insuffisante de l'ATRD7, le tarif du péage payé par les fournisseurs de gaz, pour la période 2024-2028.

Cette composante du prix du gaz, qui compte pour environ un tiers de la facture, doit financer l'augmentation des dépenses d'entretien et de modernisation des infrastructures gazières, tout en permettant l'intégration du gaz vert dans les tuyaux. Ces coûts deviennent d'autant plus importants dans la facture que le nombre d'abonnés baisse régulièrement: -197.000 entre fin 2022 et fin 2023, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

La CGT affirme que la direction envisage, dans son plan d'économies, de réduire la masse salariale de 180 millions d'euros sur quatre ans. Cela se traduirait, selon des calculs du syndicat, par une réduction des effectifs "qui pourrait atteindre 15% des emplois actuels (soit 2.200 emplois sur 11.500)".

"L'augmentation que GRDF a réclamée, ils ne l'ont pas eue, donc, GRDF a dit +il va falloir faire des plans de performance+ et en gros, il faut qu'on récupère 180 millions d'euros sur la masse salariale", a assuré à l'AFP Sébastien Raya, délégué syndical central CGT de GRDF.

Le montant retenu de l'augmentation du tarif d'acheminement "impose de réaliser tout au long de la période (2024-2028) des efforts de performance", a reconnu la direction. Mais ces efforts "ne reposent en aucun cas sur la suppression de 2.000 emplois, comme le déclare la CGT", a-t-elle affirmé.

Ces économies, a ajouté la direction, "reposent sur des adaptations dans l’organisation de certaines de nos activités, pour être plus efficaces, et une meilleure allocation des ressources", le tout afin "de maintenir un coût unitaire d'accès au réseau compétitif en dépit de la baisse des volumes constatée ces dernières années".

Selon le dernier rapport perspectives gaz publié par GRDF, 10,7 millions de clients sont actuellement raccordés au réseau exploité par GRDF. Ce chiffre devrait tendre vers 10 millions de clients en 2035.