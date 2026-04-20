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Discrètes discussions américano-cubaines à La Havane
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 20:34

Des responsables américains ont récemment rencontré leurs homologues cubains à La Havane, a confirmé lundi à l'organe d'État Granma un responsable du ministère cubain des Affaires étrangères.

Alejandro Garcia del Toro, chargé des dossiers américains au sein du ministère, a précisé qu'aucune des deux parties n'avait fixé d'échéance ni formulé de menaces lors de cette réunion, qu'il a qualifiée de "respectueuse."

Cette rencontre intervient après des informations publiées vendredi par Axios, selon lesquelles une délégation américaine de haut rang s'est rendue sur l'île la semaine précédente, estimant que les autorités cubaines disposaient d'une courte fenêtre pour adopter des réformes soutenues par les États-Unis avant une détérioration des conditions.

(Ayose Naranjo; version française Nicolas Delame)

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