Dîners et rendez-vous: le RN à la table des grands patrons

Marine Le Pen à Villepinte en Seine-Saint-Denis le 1er avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Fini, les tête-à-tête en catimini: Marine Le Pen a dîné cette semaine avec une quinzaine de grands patrons, parmi les plus éminents du capitalisme français. Révélé par le Nouvel Obs, l'événement atteste de la notabilisation d'un Rassemblement national aux portes du pouvoir.

La patronne et le patronat. Scène vue mardi soir au prestigieux restaurant Drouant, rapportée le lendemain par l'hebdomadaire, et confirmée jeudi à l'AFP par l'entourage de la triple candidate à la présidentielle.

Autour de la table, la crème de la crème du CAC 40. A commencer par l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, PDG de LVMH . Mais aussi le dirigeant de TotalEnergies , Patrick Pouyanné, qui appelait publiquement en début d'année à "engager le dialogue" y compris avec le RN.

En pleine flambée des prix des carburants, ont-ils profité de l'occasion pour évoquer la baisse de TVA proposée par Mme Le Pen? Contactés, ni le géant du luxe ni le mastodonte pétrolier n'ont donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Le groupe gazier Engie , en revanche, a assumé de "voir tous les représentants de partis en vue des prochaines échéances", sans pour autant reconnaître la présence de sa directrice générale, Catherine Mac Gregor.

Idem chez Renault , pour qui "rencontrer des politiques de tous bords fait partie des choses normales". Dont acte: la rencontre entre son président, Jean-Dominique Sénard, et Jordan Bardella avait fuité dans la presse en janvier.

Sébastien Bazin, président du groupe Accor, à Bombay en Inde le 9 avril 2025 ( AFP / Indranil Mukherjee )

Pour compléter le tour de table, le NouvelObs mentionne encore Sébastien Bazin ( Accor ), Henri de Castries (ex-DG d' Axa ) et Cyrille Bolloré, fils de l'incontournable milliardaire conservateur. "Les noms cités sont exacts", certifie une source proche de l'un des participants.

A la manoeuvre, côté patronal, le président du groupe Capgemini , Paul Hermelin, à la tête de l'association Entreprise et Cité, créée il y a quatre décennies par feu Claude Bébéar, parrain historique du capitalisme hexagonal.

Du côté du RN, c'est François Durvye qui a fait le lien. L'ancien bras droit de Pierre-Edouard Stérin (autre milliardaire conservateur) a officiellement rejoint le parti à la flamme début avril pour "être un pont (avec) les milieux économiques", comme il l'a expliqué au Figaro. La semaine dernière, le nouveau "conseiller spécial" a d'ailleurs étrenné sa fonction en accompagnant Mme Le Pen au salon Global Industries près de Paris.

- "Envie de plaire" -

Paul Hermelin, président de Capgemini, à Paris le 14 juillet 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Cette réunion de haut vol a des airs de consécration pour un parti jusqu'ici habitué aux rendez-vous quasi clandestins. "On voit plein de patrons du CAC 40", affirmait ainsi en janvier un autre conseiller de Jordan Bardella, mais "la plupart demandent la discrétion", quand bien même "ils se rendent compte que nos constats et nos solutions leur sont favorables".

Même discours d'un proche de Marine Le Pen, qui voyait les demandes abonder à l'automne. Les patrons? "Il y en a plein qui la voient, et encore plein d'autres qui veulent la voir", assurait ce collaborateur.

Les contacts se multiplient, le RN se frotte les mains. "Les chefs d'entreprises sont de plus en plus curieux de nous voir, à mesure que (...) les sondages nous mettent en position de gagner la présidentielle", constate le député Gaëtan Dussaussaye.

Parmi les rares à ne pas s'en cacher, Joseph Tafeyeh peut en témoigner: les dirigeants du RN sont "ceux qui ont le plus envie de plaire au monde patronal", et "ils montrent des signes". A Paris comme à Bruxelles, "ils sont pragmatiques, ils prennent l'info chez ceux qui savent et ils apprennent vite", ajoute le secrétaire général de Plastalliance, fédération des industries du plastique.

Signe que les barrières s'affaissent, le RN était pour la première fois invité à l'évènement de rentrée du Medef, fin août. Un tour de chauffe pour Jordan Bardella, qui devait déjeuner le 2 mars avec Patrick Martin et le bureau de l'organisation, composé de puissantes fédérations comme celles des banques, de la métallurgie et du bâtiment. Percutée par la guerre en Iran, la rencontre a été reportée.

Mais le message est clair: pour une source proche des milieux d'affaires, "ça veut dire que le patronat considère que la possibilité que le RN accède au pouvoir est désormais très élevée, et qu'ils engagent un dialogue collectif pour préparer leurs entreprises".