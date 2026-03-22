Dimitri Payet raccroche les crampons !

Marseille pleure.

La pluie diluvienne à Marseille ce dimanche était peut-être un signe : Dimitri Payet a annoncé, en direct sur Ligue 1+, qu’il prenait sa retraite. « À la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel . Mon rêve était de devenir professionnel, j’ai réussi à le faire » , a déclaré, en larmes, celui qu’on aura donc vu pour la dernière fois en tant que footballeur professionnel sous le maillot de Vasco de Gama.…

AL pour SOFOOT.com