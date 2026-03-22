 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dimitri Payet raccroche les crampons !
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 19:00

Dimitri Payet raccroche les crampons !

Dimitri Payet raccroche les crampons !

Marseille pleure.

La pluie diluvienne à Marseille ce dimanche était peut-être un signe : Dimitri Payet a annoncé, en direct sur Ligue 1+, qu’il prenait sa retraite. « À la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel . Mon rêve était de devenir professionnel, j’ai réussi à le faire » , a déclaré, en larmes, celui qu’on aura donc vu pour la dernière fois en tant que footballeur professionnel sous le maillot de Vasco de Gama.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat indépendant à la mairie de Biarritz, Serge Blanco (c), salue ses partisans après les résultats du second tour des municipales à Biarritz, le 22 mars 2026 dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Municipales: Serge Blanco, une légende du rugby à la mairie de Biarritz
    information fournie par AFP 22.03.2026 20:30 

    À l'image de ce ballon de rugby qui a fait sa légende, l'ancien arrière du XV de France et de Biarritz Serge Blanco a multiplié les rebonds, pas toujours couronnés de succès, après avoir quitté les terrains jusqu'à conquérir dimanche la mairie de "sa" ville. "Ma ... Lire la suite

  • De violentes bagarres entre supporters après Dortmund-Hambourg
    De violentes bagarres entre supporters après Dortmund-Hambourg
    information fournie par So Foot 22.03.2026 20:19 

    Affligeant. Près de 24 heures après la fin de la rencontre épique entre le Borussia Dortmund et Hambourg (3-2) lors de la 27ᵉ journée de Bundesliga, le cœur n’est plus à la fête. Après la rencontre, des violences ont eu lieu dans les rues de la ville . D’après ... Lire la suite

  • Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce
    Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce
    information fournie par So Foot 22.03.2026 20:04 

    Roma 1-0 Lecce But : Vaz (57 e ) Le minot a pris son envol. Embourbée dans une série noire (cinq matchs sans victoire), la Roma a repris sa marche en avant en dominant sur le plus petit des scores Lecce ce dimanche (1-0) . Les hommes de Gian Piero Gasperini s’en ... Lire la suite

  • Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco
    Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco
    information fournie par So Foot 22.03.2026 19:51 

    En mode grognon. De passage en zone mixte après le revers de Lyon face à Monaco ce dimanche (1-2), le capitaine de l’Olympique lyonnais Corentin Tolisso n’a que très peu goûté au choix de l’arbitre de la rencontre sur le deuxième but de l’ASM . Selon le milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank