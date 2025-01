Diffusion des films : Disney+ sort gagnant dans la nouvelle chronologie des médias

La souris aux grandes oreilles entre encore un peu plus dans la danse. Les négociations entre le cinéma français et les plateformes de streaming ont débouché, ce mercredi 29 janvier, sur un nouvel accord concernant « la chronologie des médias ». Un nouvel accord dans lequel le géant américain Disney+ semble être le grand gagnant, puisqu'il obtient un nouvel accord de diffusion de ses films à neuf mois.

La chronologie des médias désigne le mécanisme par lequel est organisée la diffusion des films après leur sortie en salle. Les fenêtres de diffusion étaient organisées selon les services. Jusqu'ici, les mieux lotis étaient les services de vente et location (DVD, Blu-ray, VOD) : ils pouvaient disposer de la diffusion des longs-métrages quatre mois après leur sortie en salle.

Le plan d'Amazon Prime Video pour détrôner NetflixViennent ensuite Canal+ et OCS (six mois après sortie au cinéma). Cette place d'honneur accordée à la chaîne de télévision payante est due à ses investissements dans le cinéma français : 220 millions d'euros. « Cette offre n'est plus sur la table aujourd'hui ; de mon point de vue, elle baissera nécessairement, et la question, c'est de combien », a menacé le président du groupe Canal+, Maxime Saada, devant la commission d'enquête du Sénat, bien conscient du danger représentée par Disney+.

Car, jusqu'ici, les plateformes de streaming