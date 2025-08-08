 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diffusion de la Ligue 1 : quel prix pour la nouvelle plateforme Ligue 1+ ?
information fournie par Boursorama avec Media Services 08/08/2025 à 11:21

Après des années agitées marquées par le fiasco Mediapro ou encore des mois de négociations infructueuses avec Canal+, la Ligue de football professionnel a décidé de lancer sa propre chaîne.

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

La plateforme Ligue 1+, qui diffusera le championnat de France dès le 15 août, proposera un prix de lancement à 9,99 euros pendant trois mois, devant ensuite passer à 14,99 euros, a annoncé vendredi à l'AFP Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media.

"Dès le 11 août, tout le monde pourra s'abonner sur les différents canaux de distribution et il y aura une promotion qui sera faite au démarrage sur les 3 premiers mois, à 9,99 euros avant que le prix ne bascule à 14,99 euros", a détaillé l'ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux.

"Cette promotion doit permettre au public de s'habituer à notre plateforme et à ne pas inciter au piratage", a-t-il ajouté.

En proie à une crise des droits TV depuis plusieurs années, LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, lance Ligue 1+, sa propre plateforme dont elle espère à terme tirer de forts revenus, même si les débuts seront placés sous le signe de l'austérité.

"Il y aura deux années compliquées pour les ressources", a prévenu Nicolas de Tavernost auprès des clubs, propriétaires de la plateforme. Mais l'objectif est d'atteindre le million d'abonnés au terme de la saison 2025-26 avant de monter en puissance et d'atteindre "à la fin des quatre ans 2,2 et 2,5 millions d'abonnés".

Outre la promotion de lancement, les offres commerciales proposent un abonnement annuel à 14,99 euros par mois avec engagement pour deux utilisateurs, 19,99 euros sans engagement et une offre à 9,99 euros pour les moins de 26 ans sans engagement pour un utilisateur.

Contentieux avec beIN

La LFP diffusera huit matches par journée, le neuvième étant par contrat sur beIN Sports pour encore la saison 2025-2026.

Mécontent de certaines restrictions qui lui sont imposées dans ce contrat, la chaîne franco-qatarienne n'a d'ailleurs payé qu'une partie -14 millions d'euros sur les 18 millions prévus pour la première échéance de son match du samedi-, maintenant un bras de fer, encore cette saison, avec la LFP. Canal+, partenaire historique du football français actuellement en froid avec la LFP, ne participera pas à la distribution.

Sport

1 commentaire

  • 11:47

    Abonné au stade, je ne paierai aucun centime supplémentaire pour subventionner les autres clubs pour payer leurs joueurs.... d'autant plus que j'ai cru comprendre que rien n'est versé au prorata mais uniquement via le classement....le dernier a autant besoin d'argent que le premier, et même plus je dirais... voilà mon opinion...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Violences entre détenus: trois surveillants jugés en 2026
    information fournie par AFP 08.08.2025 12:27 

    Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Le procès se déroulera les 3 et 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue dans une agence France Travail à Dammarie les Lys, en Seine-et-Marne, le 23 avril 2024 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )
    Le taux de chômage stable en France, mais les jeunes inquiètent
    information fournie par AFP 08.08.2025 12:17 

    Le taux de chômage en France est resté stable à 7,5% au deuxième trimestre, a rapporté l'Insee vendredi, mais le chômage des jeunes (19%) inquiète François Bayrou, favorable à un "plan d'urgence" en leur faveur. Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international ... Lire la suite

  • Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule" ( AFP / Sébastien DUPUY )
    Une nouvelle vague de chaleur débute en France, jusqu'à 41°c attendus ce weekend
    information fournie par AFP 08.08.2025 12:14 

    Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule", avant de s'étendre à 17 départements samedi, et des températures qui pourront atteindre 41°C dimanche. Le pic ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 8 août 2025
    information fournie par AOF 08.08.2025 12:10 

    (AOF) - Casino (+7,20% à 0,6775 euro) Le groupe Casino rebondit nettement mais perd plus de 37% depuis le 1er janvier. L'entreprise de grande distribution a annoncé lundi qu'elle avait procédé à deux remboursements de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank