Diffusion de la Ligue 1 : quel prix pour la nouvelle plateforme Ligue 1+ ?

Après des années agitées marquées par le fiasco Mediapro ou encore des mois de négociations infructueuses avec Canal+, la Ligue de football professionnel a décidé de lancer sa propre chaîne.

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

La plateforme Ligue 1+, qui diffusera le championnat de France dès le 15 août, proposera un prix de lancement à 9,99 euros pendant trois mois, devant ensuite passer à 14,99 euros, a annoncé vendredi à l'AFP Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media.

"Dès le 11 août, tout le monde pourra s'abonner sur les différents canaux de distribution et il y aura une promotion qui sera faite au démarrage sur les 3 premiers mois, à 9,99 euros avant que le prix ne bascule à 14,99 euros", a détaillé l'ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux.

"Cette promotion doit permettre au public de s'habituer à notre plateforme et à ne pas inciter au piratage", a-t-il ajouté.

En proie à une crise des droits TV depuis plusieurs années, LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, lance Ligue 1+, sa propre plateforme dont elle espère à terme tirer de forts revenus, même si les débuts seront placés sous le signe de l'austérité.

"Il y aura deux années compliquées pour les ressources", a prévenu Nicolas de Tavernost auprès des clubs, propriétaires de la plateforme. Mais l'objectif est d'atteindre le million d'abonnés au terme de la saison 2025-26 avant de monter en puissance et d'atteindre "à la fin des quatre ans 2,2 et 2,5 millions d'abonnés".

Outre la promotion de lancement, les offres commerciales proposent un abonnement annuel à 14,99 euros par mois avec engagement pour deux utilisateurs, 19,99 euros sans engagement et une offre à 9,99 euros pour les moins de 26 ans sans engagement pour un utilisateur.

Contentieux avec beIN

La LFP diffusera huit matches par journée, le neuvième étant par contrat sur beIN Sports pour encore la saison 2025-2026.

Mécontent de certaines restrictions qui lui sont imposées dans ce contrat, la chaîne franco-qatarienne n'a d'ailleurs payé qu'une partie -14 millions d'euros sur les 18 millions prévus pour la première échéance de son match du samedi-, maintenant un bras de fer, encore cette saison, avec la LFP. Canal+, partenaire historique du football français actuellement en froid avec la LFP, ne participera pas à la distribution.