Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre

Triste fin de match ce dimanche entre Toulouse et Le Havre. D’abord parce que les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, mais surtout en raison de tensions apparues en fin de partie entre les joueurs. Après la partie, Didier Digard a pointé du doigt le comportement du Toulousain Aron Dønnum, l’accusant d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog . « Je n’ai pas envie de parler de foot, ce n’est pas le centre de ma vie. Je suis un être humain avant tout. Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est intolérable » , a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

À l’entame du temps additionnel, le piston toulousain a agité sa main devant son nez en regardant le milieu de terrain normand , averti après l’échauffourée qui s’est ensuivie, tout comme son entraîneur. « Ça montre le problème de la société en France . On ne m’entend pas une fois sur les fautes et là, sur un truc aussi grave, pour se protéger, on me met un jaune , a encore tancé Digard, très mécontent de l’arbitrage de M. Stinat face à une telle situation. Là, ça touche à l’être humain, ce n’est pas le sport. Bien sûr, c’est fantastique, c’est un super divertissement, mais pour moi, c’est surtout pour l’intégration, le plaisir de partager, tous ensemble, tous égaux . Et ça, avec un arbitre à un centimètre… Je veux bien croire qu’il ne l’a pas vu, mais c’est très, très grave. » …

TB pour SOFOOT.com