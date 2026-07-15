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Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 02:33

Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »

Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »

Apparu abattu à son pupitre, Didier Deschamps est revenu à chaud sur l’élimination face à l’Espagne mettant fin à son rêve de fin dorée avec les Bleus. Supériorité de l’adversaire, défaillance collective, interrogations sur l’arbitre mais aussi un peu de fierté dans le fond du cœur : drôle de chant du cygne.

Didier, diriez-vous que la France a pris une leçon de foot ce soir ?

Évidemment que cette équipe d’Espagne est forte, elle l’a prouvé, et nous, on a été en dessous. On a commis plus d’erreurs techniques que ce qu’on a fait jusqu’à présent, et même si je pensais que les joueurs avaient bien récupéré, on était aussi un ton en dessous physiquement. La défaite est surtout due à ces deux raisons. Pour espérer plus, il fallait être au maximum, et on ne l’a pas été, malheureusement. Ça nous amène à une énorme déception. Il y a eu aussi des décisions pour le moins discutables, notamment en deuxième période, même si la première est sûrement plus importante.…

Propos recueillis en conférence de presse par TD, au AT&T Stadium de Dallas pour SOFOOT.com

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