Didier Deschamps devrait être présent au procès de Daniel Riolo
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 09:59

Didier Deschamps devrait être présent au procès de Daniel Riolo

Didier Deschamps devrait être présent au procès de Daniel Riolo

Plus on est de fous, plus on rit.

Selon L’Equipe , Didier Deschamps sera bien présent au procès de Daniel Riolo qui s’ouvre ce jeudi à Paris. Le présentateur de l’After Foot sera jugé pour « diffamation » après avoir qualifié DD de « menteur » sur les antennes de RMC à propos de la gravité de la blessure de Karim Benzema et son départ précoce du Mondial 2022.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
