Didier Deschamps : « C’est une compétition nouvelle qui commence »

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Pour sa première conférence de presse depuis son retour aux États-Unis suivant le décès de sa mère, Didier Deschamps a commencé par donner des nouvelles rassurantes de lui-même : « En ce qui me concerne, ça va. Je suis là. C’est bien d’avoir la tête occupée et depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j’ai repris mes fonctions. C’est évidemment très dur mais pour mon bien personnel et celui de l’équipe de France, il fallait que je parte. Maintenant c’est une compétition nouvelle qui commence. On a marqué dix buts, on n’en a pris “que” deux mais on a concédé un peu trop de situations (…) Quand on a le ballon il y a pas de problème, quand on l’a pas, il faudra être efficace. » …

TD, au Metlife Stadium de East Rutherford pour SOFOOT.com