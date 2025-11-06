Didier Deschamps aurait préféré « éviter de jouer un 13 novembre »
Dix ans après, la blessure reste profonde.
Le 13 novembre 2015, la ville de Paris était ciblée par les attaques terroristes tragiques autour du Stade de France, sur des terrasses et dans au Bataclan. Une soirée sombre pour la France, où plus de 130 personnes ont perdu la vie.…
CDB pour SOFOOT.com
