Devinez quoi : Corinne Diacre va entraîner l’OM
Le chemin inverse de Didier Deschamps.
Libre de tout contrat depuis son éviction de l’équipe de France féminine en mars 2023, Corinne Diacre a retrouvé un poste . Selon RMC Sport et La Provence , l’ancienne internationale aux 121 sélections va devenir la nouvelle entraîneuse de l’équipe féminine de l’OM. …
CDB pour SOFOOT.com
