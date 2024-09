Devant le tribunal, le Pr Didier Raoult recule à la dernière minute

Coup de théâtre ce matin au sein de la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Le Pr Didier Raoult s'est retiré à la dernière minute. Pourtant, il poursuivait pour diffamation et injure publique depuis plus de trois ans, Alexander Samuel, docteur en biologie et professeur de mathématiques dans un lycée de Grasse. Rappelons qu'hier, il faisait l'objet d'un signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM).

Ce désistement est pour le moins surprenant, car quelques jours avant l'audience, l'ancien directeur de l'IHU Méditerranée Infection, aujourd'hui à la retraite, demandait encore 30 000 euros à Alexander Samuel : 20 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros pour frais d'avocat. Contacté par téléphone, son avocat, Me Brice Grazzini, n'était pas en mesure d'expliquer ce revirement tardif : « Un désistement n'a pas à être motivé. M. Raoult n'a pas à donner d'explications à sa décision. »

Le conseil d'Alexander Samuel, Me Mokhtar Abdennouri, a pour sa part quelques hypothèses plausibles : « Cette manœuvre permet d'esquiver le débat et de voir le tribunal reconnaître que la procédure est abusive, le tout afin de tenter de ne pas avoir à payer les frais d'avocat demandés par mon client. »

Ses précédents déboires judiciaires ont peut-être conduit l'ancien chercheur marseillais