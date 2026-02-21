Deuxième place pour Saint-Étienne !
Saint-Étienne 2-1 Laval
Buts : Davitashvili (3 e , SP) et Boakye (38 e ) pour Saint-Étienne // Camara (36 e ) pour Laval
Ce n’était pas l’adversaire le plus compliqué à affronter, certes. Mais contre Laval, avant-dernier du classement et désormais à égalité presque parfaite avec Bastia (même différence de but et même nombre de points que la lanterne rouge), Saint-Étienne a fait le travail à domicile lors de la 24 e journée de Ligue 2. En s’imposant, l’ASSE prend en plus la deuxième place au Stade de Reims (qui a concédé le nul contre Amiens, au contraire de Troyes, vainqueur fou de Pau).…
FC pour SOFOOT.com
