Deux trains entrent en collision au Danemark, au moins 18 blessés

(Actualisé avec nouveau bilan)

Deux trains sont entrés en collision frontale jeudi au Danemark, faisant au moins 18 blessés dont cinq se trouvent dans un état critique, ont déclaré les services de secours.

L'accident s'est produit au nord de Copenhague, sur une ligne reliant les villes de Hillerød et Kagerup, a dit la police dans un communiqué, qui a précisé qu'il était trop tôt pour déterminer la cause de l'accident.

"Les deux trains sont entrés en collision frontale, ce qui a causé d'importants dégâts et projeté des éclats de verre partout", a dit à des journalistes Christoffer Buhl Martekilde, responsable des services d'incendie et de secours.

Selon la police, 38 personnes au total se trouvaient à bord des deux trains au moment de la collision, qui s'est produite peu avant 4h30 GMT.

"Il y a des blessés parmi les passagers. Tout le monde est sorti des trains, donc personne n'est coincé (...) D'importants moyens ont été déployés sur les lieux", a dit plus tôt à Reuters un porte-parole des services de secours.

Les blessés ont été évacués du lieu de l'accident à bord d'ambulances et d'hélicoptères, ont dit les pompiers sur X.

Cet accident intervient un an après celui de 2025, où un train avait déraillé avoir percuté un véhicule dans le sud du pays, faisant un mort et plusieurs blessés.

La pire catastrophe ferroviaire du XXIème siècle remonte à 2019, lorsqu'un train à grande vitesse avait percuté un obstacle sur un pont pendant une tempête, faisant huit morts et de nombreux blessés.

(Rédigé par Stine Jacobsen, Soren Jeppesen, Vera Dvorakova et Tom Little Copenhague, et Jesus Calero à Gdansk, version française Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)