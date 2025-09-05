Deux puissantes répliques secouent l'Afghanistan après des tremblements de terre qui ont fait 2.200 morts

par Mohammad Yunus Yawar

Deux puissantes répliques ont frappé l'est de l'Afghanistan à 12 heures d'intervalle, faisant craindre vendredi de nouveaux morts et dégâts dans une région où les tremblements de terre ont déjà fait environ 2.200 victimes, alors que les sauveteurs luttaient contre le relief montagneux et les conditions météorologiques difficiles.

Les survivants de cette région sujette aux tremblements de terre se démènent pour obtenir des équipements de base, alors que les Nations unies et d'autres agences mettent en garde contre un besoin critique de fonds, de nourriture, de fournitures médicales et d'abris, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) cherchant à obtenir 4 millions de dollars (3,42 millions d'euros).

Les dernières répliques font suite à deux tremblements de terre qui ont dévasté un pays déjà affaibli par la guerre, la pauvreté et la diminution de l'aide internationale. L'administration talibane a estimé à 2.205 le nombre de morts et à 3.640 le nombre de blessés à la date de jeudi.

Des ambulances ont transporté à l'hôpital 13 personnes blessées après la secousse de magnitude 6,2 survenue jeudi soir dans la province de Nangarhar, dont l'épicentre se trouve dans le district de Shiwa, près de la frontière pakistanaise, a déclaré le porte-parole régional de la santé, Naqibullah Rahimi.

Dix d'entre eux sont sortis de l'hôpital après avoir été soignés et trois sont dans un état stable, a-t-il ajouté.

Un témoin de l'agence Reuters a déclaré que les détails des dégâts étaient encore en cours de collecte après les répliques continues dans le Nangarhar, dont la capitale, Jalalabad, se trouve à environ 150 km de Kaboul.

Le tremblement de terre de vendredi, d'une magnitude de 5,4, a frappé le sud-est à une profondeur de 10 km, a indiqué le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), quelques heures seulement après le séisme de jeudi.

Avec des maisons construites principalement en maçonnerie sèche, en pierre et en bois, certaines familles ont préféré rester à l'air libre pour se protéger des secousses, plutôt que de rentrer chez elles.

Les habitants du district de Nurgal, dans la province de Kunar, ont quitté leurs maisons pour vivre dans des tentes, sur les hauteurs près d'une rivière ou en plein air, par crainte de nouvelles secousses.

Les chutes de pierres et de terre ont bloqué l'accès à certains villages gravement touchés, ce qui a retardé les opérations de secours et d'assistance.

Le premier tremblement de terre de la semaine, d'une magnitude de 6, survenu peu avant minuit dimanche, a été l'un des plus meurtriers d'Afghanistan, provoquant des dégâts et des destructions dans les provinces de Nangarhar et de Kunar lorsqu'il a frappé à une profondeur de 10 km.

Mardi, un second séisme de magnitude 5,5 a semé la panique et interrompu les opérations de secours en faisant glisser des rochers le long des montagnes et en coupant les routes menant aux villages situés dans des zones reculées.

Les deux premiers séismes ont dévasté des villages dans les deux provinces, détruisant plus de 6.700 maisons, et les secouristes ont retiré des corps des décombres jeudi.

Les tremblements de terre en Afghanistan se produisent principalement dans la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush, où les plaques tectoniques indienne et eurasienne se rencontrent.

