Deux mois après son éviction de Danone, Emmanuel Faber sort du silence

Le 14 mars dernier, Emmanuel Faber était démis de ses fonctions de président de Danone « avec effet immédiat ». Directeur général depuis 2014 et PDG depuis 2017, le chef d'entreprise faisait face depuis plusieurs semaines à une fronde d'actionnaires, qui avaient notamment exigé la dissociation des fonctions de président et de directeur général, afin de redonner une nouvelle vigueur au groupe, malmené par la pandémie de Covid-19. Fragilisé, Emmanuel Faber avait donc été débarqué, ses actionnaires jugeant que, sous sa direction, Danone avait décliné par rapport à ses principaux concurrents.

Danone : la chute de l'« irritant » Emmanuel FaberPrès de deux mois plus tard, l'ancien PDG revient pour la première fois sur cet événement auprès des Échos. Et il porte un jugement particulièrement sévère sur son éviction. Pour lui, « ce qui s'est passé est du théâtre » et il a été visé par « une campagne ad hominem ». Pourtant, « Danone était un peu devenue [sa] famille » puisqu'il y a passé « 25 ans de [sa] vie au milieu d'équipes pour lesquelles [il] éprouve un immense sentiment de gratitude ».

« Des tensions et des divergences de vues »

« Lorsqu'on m'a confié la tête de l'entreprise fin 2014, Danone était en perte de vitesse, subissait un ralentissement de ses ventes et son résultat net courant par action était inférieur à celui de 2008 », se souvient Emmanuel Faber

