Deux militaires américains portés disparus lors d'exercices au Maroc

Deux membres des forces armées américaines participant aux exercices militaires conjoints African Lion ont été portés disparus près de la ville de Tan Tan, dans le sud du Maroc, ont annoncé dimanche le commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) et les Forces armées royales marocaines.

Dans des communiqués distincts, les deux armées ont précisé que des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage avaient été lancées, mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes américains, marocains et de pays partenaires, afin de retrouver les militaires disparus à proximité du site d'entraînement de Cap Draa.

L'armée marocaine a fait savoir que les militaires avaient disparu près d'une falaise.

Les circonstances de l'incident font toujours l'objet d'une enquête et les recherches se poursuivent, ont ajouté les deux forces armées.

African Lion constitue le plus important exercice militaire conjoint annuel de l'U.S. Africa Command. Il est destiné à renforcer l'interopérabilité entre les forces américaines, les alliés de l'Otan et les pays partenaires africains.

L'édition 2026 se déroule du 27 avril au 8 mai dans quatre pays: le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

La principale phase des manoeuvres a lieu au Maroc et mobilise environ 5.000 militaires issus de plus de 40 pays, selon l'U.S. Africa Command.

(Ruchika Khanna à Bangalore et Ahmed El Jechtimi; version française Nicolas Delame)