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Deux membres de la Fed mettent en garde contre l'inflation à la veille du discours Warsh à Jackson Hole
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 16:40
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Deux responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont fait part jeudi de leurs inquiétudes concernant l'inflation à la veille du discours du président de la banque centrale au symposium de Jackson Hole, un événement majeur de politique monétaire organisé chaque année dans le Wyoming.

"L'inflation reste tenace et persistante et nous devons continuer à trouver des moyens de la faire reculer" et de la ramener à 2%, a déclaré sur CNBC Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, en marge de la conférence.

"Je ne sais pas ce que nous restreignons actuellement avec la politique de taux en vigueur aujourd'hui", a-t-il déclaré, en faisant référence au niveau actuel des coûts d'emprunt de la banque centrale.

Jeffrey Schmid, qui s'est récemment prononcé en faveur d'une hausse des taux d'intérêt pour freiner la hausse des prix, s'est toutefois montré prudent jeudi lorsqu'on lui a posé des questions sur les perspectives d'un relèvement des taux en septembre.

"Je pense que nous avons besoin d'un peu plus d'informations. Ce que j'essaie de déterminer, ce sont les facteurs du côté de la demande qui alimentent à la fois la croissance et l'inflation", a-t-il déclaré.

Parallèlement, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a pour sa part qualifié de "préoccupante" la situation inflationniste.

"Tout le monde devrait être vigilant, et je dirais que ma plus grande crainte à court terme demeure que l'inflation ne soit pas maîtrisée", a-t-il dit dans le podcast Rapid Response.

Il a toutefois noté que la tendance des pressions sur les prix au cours des trois derniers mois "n'est pas catastrophique".

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,7% en rythme annuel en juillet, tandis qu'une mesure plus étroite, qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, s'est établi à 3,3%.

L'inflation américaine dépasse l'objectif de 2% fixé par la banque centrale depuis plus de cinq ans.

Kevin Warsh prononcera son premier discours à Jackson Hole en tant que président de la Fed ce vendredi.

(Reportage Michael S. Derby, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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Inflation
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