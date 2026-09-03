Deux jeunes palestiniens tués en Cisjordanie

Deux jeunes palestiniens ont été tués mercredi lors d'une attaque menée par des colons et des soldats israéliens contre leur village en Cisjordanie occupée, ont indiqué des responsables locaux et le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère palestinien de la Santé a précisé que les deux jeunes étaient âgés de 16 et 19 ans, tandis qu'un responsable local a déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa qu'ils avaient trouvé la mort dans le village d'al Mughayyir, près de Ramallah.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que ses forces étaient entrées dans al Mughayyir pour assurer la sécurité de policiers et d'un civil israélien qui cherchait à récupérer du bétail.

Les troupes israéliennes ont ouvert le feu et touché les "principaux instigateurs" de "troubles violents" au cours de laquelle des personnes ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre, a précisé l'armée, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Cette attaque survient dans un contexte de recrudescence de la violence de la part de colons israéliens en Cisjordanie occupée, après que le siège du village de Qusra par des colons le mois dernier a suscité une condamnation internationale.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mené une expansion rapide des colonies en Cisjordanie, territoire conquis par Israël lors de la guerre de 1967. Israël a établi des dizaines de nouvelles colonies et d'avant-postes de colons dans la région.

Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que la présence croissante de colons aux abords des villages palestiniens s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à s'emparer de nouvelles terres appartenant aux Palestiniens, empiétant ainsi davantage sur le territoire où ces derniers aspirent à établir un Etat.

(Ali Sawafta, rédigé par Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)