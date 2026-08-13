Deux Français poussés vers la sortie à Milan ?

Persona non grata. Alors qu’il ne lui reste qu’un match de préparation face à Manchester United samedi, l’ AC Milan cherche à dégraisser son effectif . Les défenseurs centraux Fikayo Tomori et David Odogu ainsi que les Français Youssouf Fofana et Christopher Nkunku seraient poussés vers la sortie , selon Sky Sports.

Le président débarque à l’entraînement

Si le sort des trois premiers était connu, celui de l’ancien Parisien était plus flou. On pouvait s’attendre à ce que l’attaquant de 28 ans plaise à Rúben Amorim dans son système en 3-4-2-1, mais il semble que le coach portugais n’ait pas particulièrement apprécié la présaison du Frenchie .…

AC pour SOFOOT.com