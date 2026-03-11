Deux drones tombent à proximité de l'aéroport de Dubaï alors que la crise iranienne ne montre aucun signe d'apaisement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de commentaires du bureau des médias de Dubaï et d'éléments de contexte)

Deux drones se sont écrasés à proximité de l'aéroport international de Dubaï (DXB) mercredi, blessant quatre personnes, a déclaré le bureau des médias de Dubaï, alors que les attaques sur les infrastructures à travers le Golfe se poursuivent au 12ème jour de la crise iranienne , qui a causé une perturbation généralisée du trafic aérien mondial .

"Les autorités confirment que deux drones sont tombés à proximité de l'aéroport international de Dubaï (DXB) il y a peu de temps", a indiqué le bureau des médias sur X, ajoutant que le trafic aérien fonctionnait normalement.

L'attaque a causé des blessures légères à deux ressortissants ghanéens et à un ressortissant bangladais, ainsi que des blessures modérées à un ressortissant indien, a-t-il ajouté.

Le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné des annulations de vols, des reprogrammations et des réacheminements pour les compagnies aériennes du monde entier, alors que la plupart des espaces aériens du Moyen-Orient, y compris le Qatar, restent fermés en raison des craintes liées aux missiles et aux drones. Cette situation a également entraîné une crise énergétique qui a fait grimper les prix des carburants.

Les compagnies aériennes des Émirats arabes unis, comme Emirates de Dubaï et Etihad d'Abu Dhabi, ont repris certains vols depuis le début de la crise le 28 février, mais elles fonctionnent toujours en dessous de leur capacité. L'attaque de mercredi a de nouveau frappé DXB, l'aéroport le plus fréquenté au monde par les passagers internationaux, qui a accueilli près de 100 millions de passagers l'année dernière.