Deux drones en provenance de Russie s'écrasent en Lettonie, dit l'armée

Deux drones étrangers en provenance de Russie sont entrés en Lettonie et se sont écrasés, a déclaré jeudi matin l'armée lettone.

Citant la police, la télévision publique LSM a rapporté que l'un des appareils a atterri contre un site de stockage pétrolier à Rezekne, à environ 40 km de la frontière avec la Russie. Un incendie provoqué sur les lieux s'est estompé avant même que les pompiers n'arrivent, a-t-on ajouté de même source.

(Andrius Sytas à Vilnius, Janis Laizans à Riga; version française Jean Terzian)