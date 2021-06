Deux députés LREM et LFI vont s'affronter... sur League of Legends

Quand la politique rencontre les jeux vidéos. D'un côté, Denis Masséglia, député de la cinquième circonscription de Maine-et-Loire pour La République en marche (LREM). De l'autre Ugo Bernalicis, député dans la deuxième circonscription du Nord pour La France Insoumise (LFI). Lundi 14 juin, à 200 heures, les deux hommes ne seront pas opposés sur la politique de leur parti, mais bien sur le jeu vidéo League of Legends (LOL), a réperé BFMTV.

Les deux députés ont annoncé ce match improbable sur Twitter, à grands renforts de montages autour de cet événement virtuel. « On règle pas ça avec des gifles mais avec un bon vieux League of Legends », a écrit Ugo Bernalicis en réponse à Denis Masséglia, qui a ouvert les hostilités. « On me défie, je réponds à coups de clavier et souris ! », avait annoncé le député LREM, allant jusqu'à provoquer son futur adversaire et ses coéquipiers : « Vous n'êtes pas prêts pour lundi... »

Twitch influencera-t-il le vote des jeunes en 2022 ?

Les « Carapateurs en Commun » d'Ugo Bernalicis

Les deux députés ne sont pas des néophytes du clavier. Ils sont membres du groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale et ont participé au ZEvent, un énorme événement en ligne réunissant plusieurs streamers français, en jouant à LOL. Leur match sera d'ailleurs diffusé sur la plateforme Twitch, sur laquelle ils ont tous les deux une chaîne, par le

... Lire la suite sur LePoint.fr