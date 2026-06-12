Deux clubs de Ligue 2 ont trouvé leur nouvel entraîneur

Un coach de National dans un club qui a failli y aller. Le Stade lavallois, barragiste de Ligue 2, a annoncé ce vendredi la nomination de David Vignes sur son banc. L’entraîneur a hissé le FC Fleury à la 4 e place de National, avec le 14 e budget. Passé par Pau, où il a fini sa carrière de joueur, avant de devenir assistant au Cercle Brugge (2018-2019), il avait rejoint le club francilien en 2023. Il a signé à Laval un contrat de trois ans.

✍️ Le Stade Lavallois MFC est heureux d'annoncer la nomination de David Vignes au poste d'entraîneur. 🗣️ Le technicien béarnais rejoint les 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐨 pour les trois prochaines saisons. 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 coach ! 🟠⚫️ 👉 https://t.co/AMZ7nEJAoR#SouriezCestduFootCestLaval pic.twitter.com/HrAjNHgwUk…

NB pour SOFOOT.com