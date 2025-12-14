 Aller au contenu principal
Deux arrestations et des victimes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney
information fournie par Reuters 14/12/2025 à 09:59

La police australienne a déclaré dimanche que deux personnes avaient été interpellées après une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney.

"L'opération de police est en cours et nous continuons à demander aux gens d'éviter la zone", a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud dans un message sur X.

Le Sydney Morning Herald a rapporté que plusieurs personnes avaient été blessées, tandis que les chaînes de télévision Sky et ABC ont diffusé des images montrant des personnes gisant sur le sol.

(Praveen Menon et Stella Qiu ; version française Tangi Salaün)

