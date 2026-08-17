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Deux agents de l'ambassade de France en Iran interdits de retour, dit Téhéran
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 12:26
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Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, accorde une interview à Téhéran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, accorde une interview à Téhéran

L'Iran a déclaré lundi ‌que les deux membres de l'ambassade de France à Téhéran impliqués dans un ​différend diplomatique le mois dernier ne seraient pas autorisés à revenir en Iran.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré que ces ​deux personnes avaient enfreint la Convention de Vienne – qui définit les règles et les privilèges des missions ​diplomatiques – en menant des activités de soutien ⁠à la société civile iranienne.

"Le fait d'affirmer que ces personnes se livraient ‌à des activités visant à soutenir la société civile revient en soi à reconnaître que la Convention de Vienne a été ​violée", a-t-il déclaré lors ‌d'une conférence de presse, sans donner plus de détails.

Téhéran dénonce ⁠régulièrement des ingérences occidentales dans ses affaires intérieures, en particulier depuis l'attaque des États-Unis et d'Israël en février.

Le mois dernier, le ministre français des Affaires étrangères ⁠Jean-Noël Barrot a ‌déclaré que deux agents de l'ambassade de France en Iran avaient ⁠été la cible d'un acte d'intimidation de la part des services de ‌sécurité iraniens.

Selon le ministre français, ils ont été détenus sans raison ⁠pendant plusieurs heures et ont subi un interrogatoire, l'un ⁠d'eux ayant même été ‌molesté.

Dénonçant une "violation flagrante des immunités diplomatiques" dont bénéficient les deux agents concernés, Jean-Noël ​Barrot avait déclaré que l'incident ne ‌resterait pas "sans conséquence" avant de convoquer le chargé d'affaires iranien.

Le ministre a précisé fin juillet au micro ​de France Inter que la mission de ces agents français en Iran était de "développer des programmes de soutien à la société civile iranienne, des ⁠programmes de soutien aux étudiants, aux artistes" pour leur permettre de bénéficier des services que l'ambassade de France met à disposition.

"La France est l'un des pays du monde qui fait le plus pour la société civile iranienne et [...] nous en avons payé le prix", avait-il dit.

(Bureau de Dubaï; version française Etienne Breban, ​édité par Tangi Salaün)

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