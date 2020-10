Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Börse: Bénéfice en baisse de 9% au T3, sous le consensus Reuters • 28/10/2020 à 20:02









DEUTSCHE BÖRSE: BÉNÉFICE EN BAISSE DE 9% AU T3, SOUS LE CONSENSUS FRANCFORT (Reuters) - L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé mercredi une baisse de 9% du bénéfice net au troisième trimestre, en dessous des attentes, mais a laissé ses prévisions pour l'année inchangées. Le bénéfice net, part du groupe, a totalisé 227,1 millions d'euros, contre 248,6 millions d'euros il y a un an tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 707,5 millions, une baisse là aussi plus importante que prévu. La Bourse allemande a confirmé son objectif de résultat net ajusté de 1,2 milliard en 2020. (Tom Sims et Hans Seidenstuecker, version française Flora Gomez, édité par)

