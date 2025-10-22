Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché un repli de 4,4% de ses ventes, à 19,3 milliards d'euros, "suite à une dégradation au 3e trimestre majoritairement liée à la région Amérique du Nord", a précisé Michelin, qui avait révisé à la baisse ses objectifs de résultats pour l'ensemble de l'année la semaine dernière.

Le groupe réalise environ un tiers de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Le marché des pneus se caractérise par une "première monte (pneus sur véhicules neufs: NDLR) en baisse en Europe et en Amérique du Nord" et un segment des pneus de remplacement "nourri par les importations de pneus budget", bon marché, indique le groupe dans un communiqué.

Sur les véhicules de tourisme et les camionnettes, "la demande en première monte augmente de 2%" sur les neuf premiers mois de l'année, "le rebond du marché chinois masquant une baisse sensible en Europe et en Amérique du Nord".

Pour les pneus poids-lourd, hors Chine, "les marchés de la première monte reculent de 4% sous l'effet principal de la chute en Amérique du Nord", qui est de 20%, "alors que l'Europe se stabilise à un niveau bas", toujours sur neuf mois.

Enfin, les marchés dits de spécialités sont "contrastés": demande en croissance pour les activités avions et engins miniers, "mais toujours en forte baisse pour la première monte" sur les véhicules agricoles et de construction.

La semaine dernière, l'équipementier de Clermont-Ferrand avait indiqué prévoir désormais un résultat opérationnel à taux de changes constants entre 2,6 et 3 milliards d'euros pour 2025, contre 3,4 milliards d'euros espérés précédemment, tiré vers le bas par une chute de près de 10% en volume des ventes au troisième trimestre.