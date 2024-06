Dette : S&P sanctionne la politique de Macron et dégrade la note de la France

Cette fois-ci la France n’a pas évité le coup de bâton. L’agence de notation S&P a rendu son verdict ce vendredi 31 mai et abaissé la note de l’Hexagone de AA à AA- à cause de la détérioration de ses finances publiques. Une mauvaise nouvelle qui n’est pas véritablement une surprise. Qu’il s’agisse de la dette ou du déficit, les chiffres français sont en effet dans le rouge vif. Le premier élément négatif est notre déficit pour 2023, nettement plus élevé que prévu : attendu à -4,9 %, il s'est finalement élevé à -5,5 %. Les justifications apportées la veille par Bruno Le Maire aux sénateurs pour justifier ce dérapage n'auront visiblement pas suffi à rassurer l'agence de notation.

Mais le passé n’est pas le seul point qui a poussé l’agence de notation à nous rétrograder. « Contrairement à nos prévisions antérieures, nous estimons que la dette des administrations publiques françaises augmentera pour atteindre environ 112 % du PIB d'ici 2027, contre 109 % environ en 2023 », a écrit S&P dans l’analyse accompagnant la mise à jour de la note de la France. De même, le retour promis à un déficit inférieur à 3 % à la fin du quinquennat est un vœu pieux pour l’agence de notation, qui s’attend à ce qu’il atteigne seulement les 3,5 % sans mesure d’économies supplémentaires.

« Je prends note de cette décision. Elle ne