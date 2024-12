Dette publique : + 206 milliards d’euros en un an

Selon l'Insee, la dette publique de la France s'établissait à 3 303 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 71,7 milliards d'euros en trois mois et de 206 milliards en un an. Par rapport à la fin du premier trimestre 2017, la dette affiche une hausse de 1 046 milliards d'euros. Elle a doublé depuis début 2010, date à laquelle elle s'inscrivait à 1 673 milliards d'euros, et a quadruplé depuis 2000, année où elle se situait à 855 milliards d'euros.

Parmi les pays de la zone euro, la France détient, en termes de montant, le plus gros stock de dette publique, devant l'Italie (2 953 milliards d'euros) et l'Allemagne (2 635 milliards d'euros). À l'opposé, l'Estonie (9 milliards d'euros) et Malte (10 milliards) présentent les niveaux de dette les plus bas.

Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), la dette publique de la France s'établissait à 113,7 % à la fin du troisième trimestre 2024, contre 85,9 % début 2010 et 60,5 % début 2000. En comparaison, l'Allemagne affiche aujourd'hui un ratio dette/PIB de 61,9 %, en retrait de vingt points par rapport au pic de 81 % atteint en 2010 et proche de son niveau de 60,2 % du début du siècle.

Parmi les vingt-sept pays de l'Union européenne, la France présente le troisième ratio de dette/PIB le plus élevé derrière la Grèce