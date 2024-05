Dette : Macron, le président qui n’arrête pas de signer des chèques

Deux des trois agences de notation les plus influentes sur les marchés financiers, Fitch Ratings et Moody's, ont mis à jour leur évaluation de la solvabilité de la dette publique française, le 26 avril. Cette révision de la note financière de la France a lieu tous les six mois. Plus de peur que de mal : la France a échappé à une sanction et les deux agences ont maintenu leurs notations, ainsi que leurs perspectives, inchangées. Standard & Poor’s (S & P), considérée comme l’agence la plus influente de toutes, livrera, quant à elle, son verdict vendredi 31 mai. Avant cette échéance, Le Point vous propose une série en cinq épisodes pour tout comprendre de la situation des finances de la France.

Le « en même temps » du gouvernement n'en finit pas d'agacer. D'un côté, les chiffres alarmants du déficit public – 5,5 % du PIB en 2023 – et une croissance plus morne qu'anticipée – 1 % en 2024, selon Bercy – ont contraint le gouvernement à prendre les choses en main, ou du moins l'ont incité à dire qu'il allait le faire. « Nous faisons un seul choix : le rétablissement des finances publiques. […] Il faut refroidir la machine […] quand on gagne moins, on dépense moins », avait affirmé Bruno Le Maire dans une interview au Monde , le 6 mars.

Au total, Bercy a annoncé 20 milliards d'économies sur le budget de l'année 2024 et 20 milliards d'euros supplémentaires