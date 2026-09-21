Dette française: il faut "faire des choix" pour éviter "une spirale", dit Roland Lescure

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, le 17 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a dit lundi "aborder" la situation de la France "avec une certaine gravité", soulignant qu'il fallait "faire des choix" pour éviter "une spirale" de la dette, qui devrait atteindre un niveau record en 2027.

L'économie française "n'est pas malade, mais elle est attaquée par des vents de face", a ajouté le ministre.

"Je dois reconnaître que je prends le moment avec une certaine gravité", a-t-il poursuivi. "Ce que je veux, notamment dans le budget, c'est qu'on agisse maintenant, j'allais dire en responsabilité, mais encore en liberté. On peut faire des choix aujourd'hui pour éviter d'être forcé à agir demain".

Le ministère de l'Economie a présenté samedi les principaux chiffres de son projet de budget pour 2027, qui prévoit un endettement record de 121,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2027, au lendemain de la dégradation de la note souveraine de la France par l'agence Scope Ratings.

"On ne perd pas la main sur nos finances publiques, donc on n'est pas dans une spirale" mais "il faut éviter d'y aller", a souligné Roland Lescure.

"Tous les ans, on paye plus sur nos dettes et ça nous étrangle progressivement (...) Pour desserrer cet étau, il faut arriver à faire des économies acceptables. Et ça va être tout le sujet du débat parlementaire" parce que "sinon on risque effectivement de manquer d'air", a-t-il ajouté.

"Avec l'émission d'obligations qu'on a faite jeudi dernier, on a complété 86% de notre programme d'émissions pour 2026. Donc on arrive à emprunter et les prêteurs continuent à nous prêter", a-t-il expliqué, alors que la défiance des marchés s'accroît néanmoins envers la deuxième économie de la zone euro, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Le taux d'emprunt à dix ans est d'environ 4,50% et l'écart ("spread") entre les taux français et allemand s'est envolé à un point de pourcentage, un seuil symbolique qui témoigne de l'inquiétude des investisseurs concernant les finances françaises.

Roland Lescure a affirmé lundi vouloir "agir avec détermination" pour "préserver la stabilité financière de la France" et "préserver la signature de la France".