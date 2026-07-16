Détrompez-vous : ce France-Angleterre a un vrai intérêt

Personne n’en veut, mais pourtant il va bien falloir la jouer. L’horrible petite finale, que l’équipe de France va se fader pour la troisième fois de son histoire en Coupe du monde, ce samedi soir face à l’Angleterre (23h). Il reste tout de même quelques raisons de s’offrir une dernière veillée...

La ceinture dans l’avion, le numéro de fax ou le « L » à fusil… À l’instar de ces exemples, beaucoup considèrent comme inutile le match pour la troisième place en football, embelli en « petite finale » pour lui donner un semblant d’intérêt qui, en réalité, n’existerait même pas. Tout le monde veut sa suppression en grande partie parce que cette rencontre oppose toujours deux sélections absolument dégoûtées d’être restées aux portes de la grande finale. Et ce samedi, ni Français ni Anglais n’échapperont à ce supplice intégré par la FIFA lors de la deuxième Coupe du monde de l’histoire, en 1934. Alors comment y trouver de l’intérêt, surtout après une demi-finale où les Bleus n’ont pas vraiment joué, et ont frustré tout un pays après lui en avoir mis plein la vue jusque-là ?

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com