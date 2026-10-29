Déstockage des réserves stratégiques de gazole : le gouvernement exige que les stations-services affichent "de manière claire" la baisse de prix

Le gouvernement a annoncé mi octobre le destockage de millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques, dans l'espoir de diminuer de 12 à 18 centimes le prix du litre à la pompe.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

La baisse de prix liée au déstockage de réserves stratégiques décidé mi-octobre par le gouvernement devra être affichée "de manière claire" en station-service par les distributeurs de carburant, selon un arrêté publié jeudi 29 octobre au Journal officiel.

"Le consommateur est informé de manière claire par un affichage visible, lisible et aisément accessible dans l'emprise de la station-service" du montant de la baisse de prix, indique l'arrêté daté du 26 octobre et publié jeudi. Le montant de la baisse de prix doit être "au moins égal au montant hors taxes de l'avantage répercuté rapporté au volume de vente auquel il est imputé, majoré des taxes qui lui sont applicables", indique le texte officiel.

La France avait annoncé le 12 octobre mettre à disposition des distributeurs, au pro rata de leur part de marché 2025, dix millions de barils de gazole issus de ses stocks stratégiques , dans l'espoir de diminuer de 12 à 18 centimes le prix du litre à la pompe.

Dans la foulée, le géant pétrogazier TotalEnergies, qui a plafonné ses prix en station-services, s'était engagé à baisser de 8 à 12 centimes le prix du litre de gazole pour les particuliers et de 20 centimes celui du litre de gazole non routier (GNR), après le déstockage. La mesure annoncée par le gouvernement concerne en effet également le gazole non routier (GNR) utilisé par les agriculteurs, les pêcheurs ou le BTP, mais pas l'essence.

Stocks achetés 0,28 euro par litre

L'opération, qui doit durer jusqu'à fin janvier, prévoit de vendre aux distributeurs ces stocks achetés avant la guerre au Moyen-Orient à 0,28 euro par litre , nettement moins que le prix du marché actuel, qui était mi-octobre d'environ 1,10 euro par litre, selon Matignon.

Ces stocks stratégiques, qui s'élèvent à environ 100 millions de barils d'hydrocarbures dont environ la moitié en gazole, sont gardés pour les situations extrêmes.

La consommation française de gazole sur trois mois s'établit à 54 millions de barils, déclarait Matignon mi-octobre. Mais les prix très élevés du gazole en vigueur actuellement entraînent une destruction de la demande, le PDG du quatrième distributeur alimentaire français, Coopérative U, Dominique Schelcher, qualifiant mardi de "véritable effondrement" la consommation de carburant en octobre .

Jeudi, le prix moyen du gazole était situé à environ 2,38 euros le litre, selon un calcul de l' AFP basé sur les remontées de plus de 8.800 stations. Le prix moyen du litre de SP95-E10 était de 2,11 euros jeudi.