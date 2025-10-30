 Aller au contenu principal
Désiré Doué pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 2026
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 08:58

Désiré Doué pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 2026

Désiré Doué pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 2026

PSG = Perdre son génie.

Au cœur d’une dixième journée de Ligue 1 spectaculaire, le Paris Saint-Germain, toujours leader au classement, a laissé des points traîner après son match nul à Lorient (1-1) ce mercredi soir . Si le résultat de ce match n’a pas eu d’incident sur la première place des Parisiens, la sortie sur civière de Désiré Doué, gravement touché à la cuisse droite, a rendu un peu plus amère une soirée compliquée pour Luis Enrique et ses joueurs.…

KM pour SOFOOT.com

