Désiré Doué pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 2026
PSG = Perdre son génie.
Au cœur d’une dixième journée de Ligue 1 spectaculaire, le Paris Saint-Germain, toujours leader au classement, a laissé des points traîner après son match nul à Lorient (1-1) ce mercredi soir . Si le résultat de ce match n’a pas eu d’incident sur la première place des Parisiens, la sortie sur civière de Désiré Doué, gravement touché à la cuisse droite, a rendu un peu plus amère une soirée compliquée pour Luis Enrique et ses joueurs.…
KM pour SOFOOT.com
