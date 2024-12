Désiré Doué, les chevaux enfin lâchés ?

Buteur dans la semaine à Salzbourg, Désiré Doué a enchaîné par une prestation particulièrement convaincante, dimanche soir contre Lyon. Sa première soirée de premier plan sous ses nouvelles couleurs. L'aventure dans la ville lumière serait-elle enfin pleinement lancée ?

L’histoire retiendra que c’est comme faux n°9, un poste auquel Luis Enrique l’a déjà testé à plusieurs reprises que Désiré Doué a achevé cette soirée, sa première nuit pleine d’étoiles au pied de la Tour Eiffel. Quelques dernières minutes peu concluantes, avant de voir Gonçalo Ramos prendre la relève et se trouver au bon endroit au bon moment pour clore la marque et parachever le succès parisien face à l’OL. Si le jeune natif d’Angers aurait pu lui aussi inscrire son nom au tableau d’affichage d’une frappe limpide au terme d’une action de grande classe avant qu’Achraf Hakimi ne soit signalé hors-jeu, cela n’enlève rien à la qualité de son match. Car avant de se perdre peu à peu dans l’axe, il s’était occupé de faire basculer le match en un quart d’heure chrono, à grands renforts d’accélérations ravageuses dans son couloir gauche.

La première lui a permis de servir Ousmane Dembélé sur un plateau pour l’ouverture du score, quelques minutes avant d’obtenir le penalty du break . Le début du récital, poursuivi tout au long d’un premier acte de grande facture, au fil duquel il n’a eu de cesse de faire grandement souffrir Ainsley Maitland-Niles ou Jordan Veretout, quand ce dernier avait la bonne idée de venir prêter main forte pour tenter de colmater un couloir qui prenait l’eau de toutes parts. « Je ne dirais pas que c’est mon soir. C’est surtout le soir de l’équipe, on est sur une belle dynamique et on va essayer de continuer », savourait l’homme du match au coup de sifflet final au micro de DAZN, avant de voir ses coéquipiers, Vitinha en tête, saluer son grand soir. « Comme Désiré l’a dit, on a respecté le plan. On est heureux pour lui », glissait le Portugais auprès du diffuseur de cette nouvelle démonstration de force parisienne.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com