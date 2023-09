Désinfectants dans les écoles : l’Anses sonne l’alerte après des brûlures

Un rapport édifiant. Jeudi 7 septembre, l'Anses alerte sur une recrudescence des mauvaises utilisations de désinfectants dans les écoles maternelles. Entre 2017 et 2022, l'agence sanitaire dit avoir recensé une centaine d'atteintes cutanées, parfois de graves brûlures, chez des enfants en bas âge. Après plusieurs signalements d'atteintes cutanées sévères chez des jeunes enfants en collectivité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a analysé les accidents en lien avec l'utilisation de désinfectants biocides sur 2017-2022.

Sur cette période, 118 cas d'atteintes cutanées ont été enregistrés par les centres antipoison chez des enfants en collectivité, le plus souvent dans les écoles maternelles à la suite de la désinfection des toilettes, a constaté l'agence sanitaire.

« Si les atteintes cutanées étaient en très grande majorité de faible gravité, onze enfants ont néanmoins présenté une brûlure du second degré et un enfant a eu besoin d'une greffe de peau pour une brûlure au troisième degré à la fesse », a pointé l'Anses dans un communiqué. Dotés d'une peau plus fragile, les enfants de moins de 6 ans sont la population la plus concernée, « en particulier les petites filles, qui s'assoient systématiquement sur la cuvette des toilettes », a-t-elle noté.

Un pic pendant la crise sanitaire

Pour ces accidents, « une forte

