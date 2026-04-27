Déserts médicaux : Emmanuel Macron écorche les "mabouls" qui veulent "se fâcher avec l'Algérie"

La phrase a été lâchée à l'occasion d'un déplacement en Ariège consacré à la santé et la réindustrialisation.

Emmanuel Macron, à Mirepoix (Ariège), le 27 avril 2026 ( POOL / VALENTINE CHAPUIS )

Au détour d'une visite d'hôpital lundi 27 avril, Emmanuel Macron a lancé une pique aux partisans d'une ligne dure avec le pouvoir algérien, en regrettant "tous les mabouls" qui veulent "se fâcher avec l'Algérie". "Allez dire à tous les mabouls qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie", a dit le président de la République en visitant l'hôpital de Lavelanet, dans l'Ariège.

"Un concours pour emmerder le monde"

Le chef de l'Etat a par ailleurs abondé de critiques sur le système des praticiens diplômés hors Union européenne (Padhue). "C’est encore le bordel. C'est un truc qui me rend dingue ! C'est la folie du système français" , a-t-il aussi relevé devant un médecin originaire d'Oran (Algérie). Il a déploré qu'on ne leur facilite pas la vie, en leur faisant repasser des concours, alors qu'ils contribuent à la lutte contre les déserts médicaux.

"C’est des gens remarquables qu’on fait bosser, qui font de la médecine, qui sont à l’hôpital et, le jour où il faut les titulariser (...) on repart tout de zéro, il faut passer un concours pour emmerder le monde", a-t-il pointé.

La CNAM (Caisse d'Assurance Maladie) "fait le système à l’ancienne. C'est-à-dire dans la tête de tout le monde, il faut faire de la régulation médicale par l'offre donc, plus on emmerde les gens longtemps, mieux c’est parce que cela nous coûtera moins cher", a poursuivi Emmanuel Macron. "Ce qu’il faut c’est l’inverse (...) On a un système qui marche sur la tête".

Au 1er janvier 2025, 19.154 médecins, diplômés à l'étranger hors UE et qui exercent officiellement en France, étaient inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. 38,8% ont été diplômés en Algérie, 15,1% en Tunisie, 8,6% en Syrie, 7,4% au Maroc, et 4% au Liban..., selon les statistiques disponibles.