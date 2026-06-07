Deschamps sur les droits à l'image : « Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d'autres non »

Dernière répétition avant la ballade nord-irlandaise.

Quelques instants après Adrien Rabiot, Didier Deschamps s’est lui aussi présenté face à la presse ce dimanche, où il a notamment donné quelques indications sur ce qu’il pourrait faire de son attaque pour démarrer le Mondial. « Michael (Olise) a l’habitude de jouer à droite au Bayern, avec nous, il a été aussi très bon dans l’axe. Ce n’est pas figé. Ça amène des complications pour l’adversaire. Je ne veux pas qu’on soit trop lisible et que les joueurs ne restent que dans leur position. Michael a la possibilité de jouer aux deux postes, Rayan (Cherki) aussi, même s’il préfère être dans l’axe. Ousmane (Dembélé), ça dépend, il peut être dans l’axe. Quand il est au PSG, il part de l’axe et après il dézone un peu partout. Ça passe par de la répétition, même si on n’en a pas beaucoup. Il faut un peu de temps pour arriver à ajuster par rapport à ce qu’on fait pour gagner en efficacité. Il y a des options différentes aujourd’hui » , a expliqué DD, sans pour autant parler du rôle de Kylian Mbappé.…

AL pour SOFOOT.com