Deschamps peut encore changer sa liste

On ne souhaite de malheur à personne. On y est : à moins d’un mois du début du Mondial américain, Didier Deschamps a choisi ses 26 joueurs prêts à aller chercher une troisième étoile. Après la Suède et la Bosnie-Herzégovine, DD fait partie des premiers sélectionneurs européens à avoir fait son choix, alors que les championnats nationaux et la Ligue des champions n’ont pas livré leur verdict.

Didier Deschamps peut se rassurer : en cas de blessure ou de forfait d’un des Bleus, il pourra appeler un remplaçant au plus tard le 15 juin , veille de l’entrée en lice des Bleus au Mondial. La France disputera son premier match contre le Sénégal.…

UL pour SOFOOT.com